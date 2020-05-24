«Спартак» показал первую тренировку после двухмесячной паузы
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Как сообщает пресс-служба «Спартака», игроки занимались в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией.
Главный тренер команды Доменико Тедеско вместе с помощниками и группой игроков, вернувшихся из Европы, находится на обязательном карантине и не принимал участие в занятии.
В «Спартаке» был выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией — у Зелимхана Бакаева.
Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не исключил, что ещё может сыграть за «Спартак».