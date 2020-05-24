«Спартак» показал первую тренировку после двухмесячной паузы

Короткая ссылка
Футболисты московского клуба «Спартак» провели первое тренировочное занятие на базе клуба после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.
«Спартак» показал первую тренировку после двухмесячной паузы
  • @fcsm_official
  • Twitter

Как сообщает пресс-служба «Спартака», игроки занимались в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией.

Главный тренер команды Доменико Тедеско вместе с помощниками и группой игроков, вернувшихся из Европы, находится на обязательном карантине и не принимал участие в занятии.

В «Спартаке» был выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией — у Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не исключил, что ещё может сыграть за «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить