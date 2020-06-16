РФС разрешил «Тамбову» провести домашние матчи на стадионах, принимавших игры ЧМ-2018

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«Тамбов» получил разрешение проводить домашние игры Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года.
РФС разрешил «Тамбову» провести домашние матчи на стадионах, принимавших игры ЧМ-2018
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Разрешить ФК «Тамбов» заявить до 31 декабря 2020 года включительно в качестве основной домашней арены для проведения домашних матчей Тинькофф чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги сезонов 2019—2020, 2020—2021 годов и Кубка России по футболу сезона 2020—2021 годов один стадион из списка, указанного в пункте 1 настоящего постановления», — говорится в решении бюро исполкома РФС.

Ожидается, что «Тамбов» будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ростова» смогут посетить гостевой матч РПЛ с «Сочи».

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