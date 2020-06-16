Источник назвал причину, по которой футболисты «Спартака» въехали в Россию на велосипедах

Названа причина, по которой игроки «Спартака» — итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский форвад Николоз Кутателадзе — пересекли границу России и Финляндии на велосипедах.

Как сообщает «Чемпионат», у футболистов не было возможности вернуться в Россию на другом транспорте. Пересечь границу России и Финляндии пешком невозможно — перед пропускными пунктами есть 1,5-километровая зона, после которой человек обязан пересесть на транспорт. Потому Романьоли, Баду и Кутателадзе воспользовались велосипедами, арендованными в Финляндии.

В нынешнем сезоне Романьоли, Баду и Кутателадзе играли за «Спартак-2» в ФНЛ.

Ранее гендиректор «Спартака» поблагодарил посольство России в Финляндии.