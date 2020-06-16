Гендиректор «Спартака» поблагодарил посольство России в Финляндии

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Пресс-служба посольства России в Финляндии опубликовала благодарственное письмо от генерального директора московского футбольного клуба «Спартак» Томаса Цорна, адресованное послу Павлу Кузнецову.
Гендиректор «Спартака» поблагодарил посольство России в Финляндии
  • РИА Новости

«Уважаемый Павел Маратович! Футбольный клуб «Спартак» Москва выражает своё почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам! Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в Россию в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество», — говорится в письме.

Ранее появилась информация, что трое футболистов «Спартака» — Андреа Романьоли, Малькольм Баду и Николозе Кутателадзе пересекали границу России из Финляндии на велосипедах.

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