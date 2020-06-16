Источник: три футболиста «Спартака» пересекли границу России на велосипедах

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Комментатор Алексей Андронов сообщил, что трое футболистов «Спартака-2» пересекли границу России на велосипедах, прибыв из Финляндии.
Источник: три футболиста «Спартака» пересекли границу России на велосипедах
  • Pixabay

Как написал комментатор в своём Telegram-канале, речь идёт о вратаре Андреа Романьоли, защитнике Малькольме Баду и нападающем Николозе Кутателадзе.

По его словам, они пересекали границу на велосипедах, так как этого нельзя было сделать пешком и на машине.

В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Баду сыграл восемь матчей, Кутателадзе дважды вышел на поле, а Романьоли — ни разу.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном уходе из команды защитника Самуэля Жиго.

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