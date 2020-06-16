Тедеско: «Спартак» не может терять таких футболистов, как Жиго

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном уходе из команды защитника Самуэля Жиго.

По его словам, француз очень важен для «Спартака» и часто нельзя просто заменить уходящего футболиста, купив другого.

«Такой игрок как Жиго важен и на поле, и за его пределами. В «Спартаке» это понимают все, а не только я. У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой», — цитирует Тедеско Sport24.

При этом он отметил, что в футболе никогда нельзя ничего сказать на 100% и поэтому стоит действовать, смотря на ситуацию.

В нынешнем сезоне Жиго провёл 19 матчей в Российской премьер-лиге, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Тедеско рассказал, кого «Спартак» попробует использовать на позиции ушедшего Лоренсо Мельгарехо.