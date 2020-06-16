Тедеско: «Спартак» не может терять таких футболистов, как Жиго

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном уходе из команды защитника Самуэля Жиго.
Тедеско: «Спартак» не может терять таких футболистов, как Жиго
  • globallookpress.com

По его словам, француз очень важен для «Спартака» и часто нельзя просто заменить уходящего футболиста, купив другого.

«Такой игрок как Жиго важен и на поле, и за его пределами. В «Спартаке» это понимают все, а не только я. У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой», — цитирует Тедеско Sport24.

При этом он отметил, что в футболе никогда нельзя ничего сказать на 100% и поэтому стоит действовать, смотря на ситуацию.

В нынешнем сезоне Жиго провёл 19 матчей в Российской премьер-лиге, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Тедеско рассказал, кого «Спартак» попробует использовать на позиции ушедшего Лоренсо Мельгарехо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить