Тедеско рассказал, кого «Спартак» попробует использовать на позиции ушедшего Мельгарехо
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«Мы потеряли Мельгарехо, но, прежде чем кого-то покупать и тратить деньги, мы хотим попробовать на этой позиции Голосова. Если у нас есть молодой игрок, который может играть, почему бы не довериться ему?» — цитирует Тедеско Sport24.
Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 забитых мячей и 11 результативных передач в составе москвичей.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды.