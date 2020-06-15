В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».

«Да, у нас, у «Спартака», с ним были проблемы, сейчас он не в основе. Но то, что происходит в команде, остаётся в команде, мы не выносим это на публику. Не планируем, что он вернётся прямо сейчас. Но все возможно, двери всегда открыты. Это не проблема, но, повторюсь, на данный момент планов возвращать его нет», — цитирует Тедеско Sport24.

«Спартак» перевёл Гулиева во вторую команду клуба. Позднее в СМИ появилась информация, что это произошло из-за нарушения дисциплины и клуб хочет расторгнуть контракт с игроком.

В этом сезоне Гулиев провёл 15 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Ранее Тедеско высказался об уходе Андре Шюррле из «Спартака».