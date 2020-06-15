Тедеско высказался об уходе Шюррле из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уходе из команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.

«Самое главное — Шюррле всегда оставался честным и прямым человеком. История его ухода из «Спартака» для меня понятна на сто процентов. Эту ситуацию мы обсуждали с ним лично», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он отметил, что игрока преследовали травмы, а его контракт истекал в конце июня. По этой причине в клубе приняли решение, что хавбеку нет смысла возвращаться в клуб ради пары игр.

«Но я благодарен Шюррле за то, что он никогда не юлил, не пытался нас обмануть или менять решение по несколько раз», — добавил Шюррле.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле.

Ранее Тедеско прокомментировал решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.