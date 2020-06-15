Тедеско прокомментировал решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге 

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о решении провести матч полуфинала Кубка России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Не знаю, было ли решение провести полуфинал с «Зенитом» в Санкт-Петербурге справедливым. Но игра в Питере — не проблема», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Тем не менее он отметил, что до этого ещё не сталкивался с изменением регламента по ходу сезона, но, по его мнению, на подобные вещи команда не в силах повлиять.

«Распыляться на эти темы не хочется, важно бросить все силы на подготовку к возобновлению сезона», — добавил Тедеско.

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит», но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 9 июня исполком РФС решил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ).

Ранее сообщалось, что РФС отстранил двух сотрудников из-за путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак».