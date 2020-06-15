Источник: РФС отстранил двух сотрудников из-за путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак»

В Российском футбольном союзе (РФС) провели внутреннее расследование из-за ошибки в регламенте Кубка России, в связи с которой возникли споры о месте проведения полуфинального матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», по итогам были отстранены двое сотрудников организации, а именно руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов.

При этом с учётом заслуг они были не уволены, а переведены на другие должности.

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит», но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 9 июня исполком РФС решил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ).

Ранее Юрий Сёмин высказался о проведении матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.