Источник: РФС отстранил двух сотрудников из-за путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак»

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) провели внутреннее расследование из-за ошибки в регламенте Кубка России, в связи с которой возникли споры о месте проведения полуфинального матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Источник: РФС отстранил двух сотрудников из-за путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», по итогам были отстранены двое сотрудников организации, а именно руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов.

При этом с учётом заслуг они были не уволены, а переведены на другие должности. 

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит», но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 9 июня исполком РФС решил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ). 

Ранее Юрий Сёмин высказался о проведении матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить