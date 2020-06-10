Сёмин высказался о проведении матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«Если бы полуфинал Кубка России проходил в Москве, возмущались бы болельщики «Зенита». Видимо, в регламенте была сделана ошибка. А на замечательном стадионе в Питере приятно играть, я бы и сам с большим удовольствием сыграл ещё раз в Санкт-Петербурге. Тем более болельщиков будет мало. Не вижу никаких проблем. Уверен, это будет отличный матч», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
Решение Российского футбольного союза (РФС) о проведении игры в Санкт-Петербурге вызвало волну полемики в футбольном сообществе.
Ранее Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова.