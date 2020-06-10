Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
- РИА Новости
«Последовать рекомендации Леонида Арнольдовича по поводу Вилкова я не могу — мы судей на матчи не назначаем», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
После того как исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, Федун выступил с критикой такого решения, упомянув Вилкова.
Ранее сообщалось, что Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы».