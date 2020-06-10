Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.

«Последовать рекомендации Леонида Арнольдовича по поводу Вилкова я не могу — мы судей на матчи не назначаем», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

После того как исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, Федун выступил с критикой такого решения, упомянув Вилкова.

Ранее сообщалось, что Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы».