Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
  • РИА Новости

«Последовать рекомендации Леонида Арнольдовича по поводу Вилкова я не могу — мы судей на матчи не назначаем», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

После того как исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, Федун выступил с критикой такого решения, упомянув Вилкова.

Ранее сообщалось, что Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы».

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