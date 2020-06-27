Варга назвал слухами сообщения об интересе к Чалову из Бундеслиги

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Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе клубов Бундеслиги к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Варга назвал слухами сообщения об интересе к Чалову из Бундеслиги
  • РИА Новости

«Интерес из Германии? Пожалуйста, берите, мы не против! Я рекомендую меньше обращать внимание на слухи, которые появляются. Какая вероятность, что летом он покинет клуб? Да пока никакой, если честно. Дай бог, чтобы и у вас, и во всей Европе чемпионаты нормально восстановились. Сейчас мало кто думает про трансферы», — приводит слова Варги Sport24.

22-летний Чалов является воспитанником ЦСКА и выступает за основу с 2016 года. В его активе 36 голов и 20 голевых передач в 118 матчах.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги.

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