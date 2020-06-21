Грушевский высказался о промахе Чалова в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Известный актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский отреагировал на разгромное поражение команды от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня на поле была одна команда. «Зенит» провёл матч, близкий к идеальному. В их игре на высоком уровне было всё: оборонительные линии, переход из обороны в атаку, контратаки, завершение атак, собранность. Хочется подчеркнуть, что собранность была даже при счёте 3:0. Был момент, когда ЦСКА мог забить, но Чалов не попал по пустым воротам. Казалось, что даже пятой точкой там можно было забить», — цитирует Грушевского «Чемпионат».

По его словам, его порадовало, что армейцы пытались собраться и оказывать сопротивление, но теперь просто стоит забыть минувшую игру.

«Зенит» разгромил ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве со счётом 4:0 и укрепил своё лидерство в чемпионате России, набрав 53 очка. ЦСКА с 36 очками находится на пятой позиции.

Ранее Владимир Быстров поделился мнением о причинах крупного поражения ЦСКА от «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить