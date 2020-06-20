Быстров: у ЦСКА было два человека более-менее живых

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о причинах крупного поражения московского ЦСКА от санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Стоит посмотреть на заявку — и станет ясно, что ЦСКА некем было усилить игру. У ЦСКА было два человека более-менее живых», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

По словам бывшего полузащитника московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита», футболистам ЦСКА было непростительно терять концентрацию в тот момент, когда они борются за попадание в Лигу чемпионов.

Также Быстров выразил мнение, что двое из центральных защитников ЦСКА морально не выдержали и «перегорели».

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, по голу на свой счёт записали Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом».