Быстров: у ЦСКА было два человека более-менее живых

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о причинах крупного поражения московского ЦСКА от санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Быстров: у ЦСКА было два человека более-менее живых
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Стоит посмотреть на заявку — и станет ясно, что ЦСКА некем было усилить игру. У ЦСКА было два человека более-менее живых», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

По словам бывшего полузащитника московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита», футболистам ЦСКА было непростительно терять концентрацию в тот момент, когда они борются за попадание в Лигу чемпионов. 

Также Быстров выразил мнение, что двое из центральных защитников ЦСКА морально не выдержали и «перегорели».

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, по голу на свой счёт записали Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом».

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