Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко из-за плохого самочувствия пропустил пресс-конференцию после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучить человека: поднялось давление», — цитирует старшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова «Чемпионат».

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, по голу на свой счёт записали Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

Гончаренко известен по работе с белорусским БАТЭ, а также российскими «Кубанью», «Уралом» и «Уфой». ЦСКА он возглавил в 2016 году.

Ранее Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура между ЦСКА и «Зенитом».