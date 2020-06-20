Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко из-за плохого самочувствия пропустил пресс-конференцию после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучить человека: поднялось давление», — цитирует старшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова «Чемпионат».

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, по голу на свой счёт записали Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

Гончаренко известен по работе с белорусским БАТЭ, а также российскими «Кубанью», «Уралом» и «Уфой». ЦСКА он возглавил в 2016 году.

Ранее Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура между ЦСКА и «Зенитом».

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