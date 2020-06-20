Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

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Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
  • © Konstantin Rybin

«Думаю, никого обвинять не будем. Ошибки допускали многие футболисты. Будем разбираться и делать выводы. Быстрые голы всегда сказываются не очень хорошо», — цитирует Овчинникова РИА Новости.

По словам представителя тренерского штаба ЦСКА, «Зенит» сумел использовать слабые стороны оппонента. При этом он отметил, что армейские защитники часто ошибались на своей половине поля. 

Овчинников отметил, что крупное поражение от «Зенита» даст тренерскому штабу ЦСКА «пищу для размышлений».

Ранее полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, какие персональные обязанности возложил на него главный тренер Сергей Семак в матче с ЦСКА.

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