Дебют Овчинникова, удаление Бийола и отсутствие голевых моментов: «Динамо» и ЦСКА не забили мячей в матче 24-го тура РПЛ

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и ЦСКА завершился нулевой ничьей. В день игры бело-голубые получили возможность выставить в дерби основной состав, но не смогли воспользоваться этой возможностью, чтобы сократить отставание от армейцев в турнирной таблице. Подопечные Виктора Гончаренко, которых к встрече готовил Сергей Овчинников, не смогли одержать победу в седьмой раз подряд.

Из всех матчей чемпионата России, которые оказались под угрозой срыва из-за вспышек коронавируса в командах РПЛ, игра «Динамо» и ЦСКА была, пожалуй, самой интригующей. Кроме того что эта встреча имеет статус дерби, соперники в очном споре могли высказать свои притязания на путёвку в Лигу Европы. Бело-голубые как раз отстали от идущих пятыми армейцев на шесть очков, имея при этом в запасе матч с «Краснодаром».

Но ещё за день до игры не было понятно, выйдут ли вообще игроки «Динамо» на поле. Из-за положительных тестов и проявленных симптомов у Шарля Каборе, Клинтона Н´Жи и Себастиана Шиманьски вся команда оказалась на карантине. Вместо основного состава на матч с армейцами могло выйти «Динамо-2», которое успело хоть как-то подготовиться к дерби. Но в субботу болельщики команды всё-таки услышали хорошую новость: к игре допущены все игроки, кроме тех, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

Правда, излишне радоваться поклонникам «Динамо» не стоило. Наставник команды Кирилл Новиков не скрывал, что команда не имела возможности нормально потренироваться и успела собраться только утром в день матча.

«Подготовиться нормально к игре в нашей ситуации было нереально — сидели в номерах, тренироваться могли только по видеосвязи, провели несколько теорий. Надеюсь на заложенный фундамент. Мяч увидели сегодня утром, решение узнали ночью», — сказал Новиков.

Вдобавок к первому матчу «Динамо» после перерыва не успел восстановиться защитник Сергей Паршивлюк. Ему в обороне замену найти удалось, а в центре поля Новикову пришлось выпустить игрока молодёжки Владислава Карапузова, дебютирующего в РПЛ в 20 лет.

Впрочем, у ЦСКА тоже хватало проблем. Армейцы стали главным разочарованием предыдущего тура из-за поражения со счётом 0:4 от «Зенита». После такого сильного удара в команде ненадолго сменился главный тренер — всю подготовку к дерби вместо Виктора Гончаренко вёл его помощник Сергей Овчинников. В отсутствие ряда травмированных игроков и дисквалифицированного Вадима Карпова ему предстояло решить, как избежать семиматчевой безвыигрышной серии, которая бы стала повторением клубного антирекорда в РПЛ.

Проблемы двух команд наложили отпечаток на характер игры. Поначалу обе стороны делали ставку исключительно на стандарты, не решаясь на долгие позиционные атаки.

Стартовые полчаса изобиловали неудачными розыгрышами штрафных и угловых, ни один из которых не был достаточно опасным для гола. Небольшим преимуществом на поле владело «Динамо», но выражалось оно лишь редкими попытками Кирилла Панченко и Сильвестра Игбуна прорваться к воротам армейцев.

Первая реальная возможность хозяев открыть счёт произошла на 34-й минуте. Иван Ордец выиграл борьбу за мяч после удара Панченко со штрафного и пробил головой. Игорь Акинфеев сразу понял, что отразить не сможет, однако мяч пролетел всё-таки мимо ворот. После этого ЦСКА постарался наладить свою игру в нападении и выжал из себя единственный запоминающийся момент. Константин Марадишвили, впервые вышедший в стартовом составе армейцев, отдал мяч подключившемуся к атаке Марио Фернандесу, но бразилец не смог переиграть Антона Шунина.

Начало второго тайма получилось интригующим. Никола Влашич забросил мяч по дуге и едва не распечатал ворота «Динамо», но Шунин в последний момент смог перевести игру на угловой. После этого обе команды снова снизили свою активность, вернуть которую Новиков попытался двойной заменой, однако выход Константина Рауша и Максимилиана Филиппа нового ничего не привнёс.

Прерывающийся по различным медицинским причинам матч смог оживить всё тот же Влашич. Вновь взяв игру на себя, хорват с 22 м прицелился по воротам Шунина, но в этот раз чуть-чуть не попал в створ. После этого настала очередь ЦСКА усилить состав, однако две жёлтые карточки Ивану Облякову и Яке Бийолу сразу остудили пыл армейцев. Второй тайм стал в сравнении с первым ещё менее богатым на игровые события, главным из которых стало удаление словенца за второе нарушение в компенсированное время. К следующему дерби со «Спартаком» в состав ЦСКА вернётся Карпов, но будет недоставать Бийола.

Матч закончился закономерной нулевой ничьей, которая стала первой для «Динамо» с тех пор, как её возглавил Новиков. Армейцы сохранили шестиочковое преимущество по отношению к бело-голубым, но продлили свою безвыигрышную серию до семи матчей, а безголевую — до трёх.