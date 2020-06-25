Новый очаг в РПЛ: шесть футболистов «Оренбурга» сдали положительные тесты на COVID-19

Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у шести игроков и двух сотрудников футбольного клуба «Оренбург» оказались положительными. О результатах проверки стало известно после возвращения команды из Москвы, где она проводила матч с «Локомотивом». 27 июня подопечные Константина Парамонова должны принять на своём поле «Краснодар» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Оренбург» стал ещё одним клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом стало известно за два дня до матча 24-го тура чемпионата страны, в котором команда должна была принять на своём поле «Краснодар».

Первым о вспышке COVID-19 в «Оренбурге» сообщил телекомментатор Нобель Арустамян. В своём Telegram-канале он рассказал, что несколько игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты и теперь ожидают повторных проверок. Команде пришлось сесть на карантин.

Вскоре поступило подтверждение данной информации от президента РПЛ Сергея Прядкина. Он рассказал о начатом Роспотребнадзором расследовании.

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», — объяснил Прядкин.

Вслед за главой РПЛ ситуацию прокомментировали и в самом клубе. Сообщается, что положительные пробы выявлены у шести игроков и двух сотрудников команды. Разглашать имена заражённых в «Оренбурге» не стали. В заявлении клуба отмечается, что у всех заболевших были отрицательные результаты до матча 23-го тура с «Локомотивом» и все они входили в состав делегации, принимавшей участие во встрече.

О том, что заражение произошло после игры с «железнодорожниками», рассказал и главный тренер оренбуржцев Константин Парамонов. Он также отметил, что теперь ждёт решения о возможном участии команды в матче с «Краснодаром».

«После игры с «Локомотивом» мы прилетели и прошли тесты в аэропорту. После этого мы узнали, что у некоторых футболистов положительные результаты. Фамилий назвать не могу, но руководство сообщило, что это группа игроков. Мы отменили сегодняшнюю тренировку и ждём решения руководства», — заявил специалист «Чемпионату».

«Сегодня вечером всё решится, есть два варианта развития событий. Первый — если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как «Уфа», изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, мы добавим дублёров. Второй — дублёрами», — добавил он.

Тем временем, в «Локомотиве» после победы над «Оренбургом» со счётом 1:0 приняли решение переселиться на клубную базе в Баковке и соблюдать на ней режим самоизоляции. В пресс-службе команды заявили, что столь кардинальные меры принимаются из-за того, что в Премьер-лиге участились случаи заражения COVID-19.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что в его команде нет заболевших, а игроки «Оренбурга» не могли заразить подопечных Марко Николича.

«В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо, больных нет. Отдельно хочется отметить, что меня очень радует, как ответственно игроки и тренерский состав подошли к мерам безопасности. Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков», — заявил Мещеряков «Чемпионату».

Пока остаётся неясной судьба следующего матча «Оренбурга» с «Краснодаром». Перенести эту игру на резервный день не получится, так как такой возможностью уже воспользовалось московское «Динамо», которое должно было встретиться с подопечными Мурада Мусаева в предыдущем туре. Как уже отметил Парамонов, клуб может либо повторить судьбу «Ростова», который был вынужден играть с «Сочи» молодёжным составом и проиграл со счётом 1:10, либо сохранить костяк команды и сыграть без заражённых футболистов.

Последний вариант будет возможен в том случае, если Роспотребнадзор удовлетворит просьбу клубов РПЛ о смягчении требований карантина. Сейчас команды обязаны изолироваться на 14 дней, если хотя бы один игрок сдал положительный тест на коронавирус. Клубы же хотят, чтобы на карантин отправлялись только те футболисты и сотрудники, которые тесно контактировали с заражённым.