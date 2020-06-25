В «Уфе» рассказали об обращении клубов РПЛ в Роспотребнадзор по поводу смягчения требований карантина

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) подготовили письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу смягчения требований карантина.

«Моя позиция всем известна. Клубы ничего не требуют, есть вышестоящие организации для подобных решений. А просьба со стороны клубов в адрес Роспотребнадзора действительно есть», — цитирует Газизова Sport24.

На сегодняшний день в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин садится вся команда. Клубы РПЛ же хотят, чтобы на карантин отправлялись только заболевшие и те, кто с ними наиболее тесно контактировали.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за коронавируса у шести футболистов. «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесён по согласию сторон из-за выявления коронавируса в московской команде.

Ранее сообщалось, что РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в протокол.