В «Уфе» рассказали об обращении клубов РПЛ в Роспотребнадзор по поводу смягчения требований карантина
- РИА Новости
«Моя позиция всем известна. Клубы ничего не требуют, есть вышестоящие организации для подобных решений. А просьба со стороны клубов в адрес Роспотребнадзора действительно есть», — цитирует Газизова Sport24.
На сегодняшний день в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин садится вся команда. Клубы РПЛ же хотят, чтобы на карантин отправлялись только заболевшие и те, кто с ними наиболее тесно контактировали.
«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за коронавируса у шести футболистов. «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесён по согласию сторон из-за выявления коронавируса в московской команде.
Ранее сообщалось, что РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в протокол.