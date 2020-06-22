Источник: РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в протокол

Российский футбольный союз (РФС) направил в Роспотребнадзор предложение о внесении поправок в действующий протокол.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС просит Роспотребнадзор смягчить протокол — либо отправлять на изоляцию только футболистов с положительным анализом на коронавирус, либо тех, кто плотно контактировал с заражённым более 15 минут, что можно выявлять с помощью GPS-трекеров.

Ожидается, что ответ от Роспотребнадзора придёт до начала матчей 24-го тура.

На сегодняшний день в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин садятся все, кто контактировал с заболевшим.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за коронавируса у шести футболистов. «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесён по согласию сторон из-за выявления коронавируса в московской команде.

Ранее сообщалось, что в РФС и РПЛ не намерены досрочно завершать сезон из-за коронавируса.