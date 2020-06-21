В РФС и РПЛ не намерены досрочно завершать сезон из-за коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-лига (РПЛ) выступили с общим заявлением по ситуации с заражением игроков в командах и переносом матчей.

«Переносы из-за сложившихся обстоятельств, изменение дат матчей возможны по обоюдному и добровольному согласию клубов. Команды ведут подготовку к матчам, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона. Изменения дат создают для них дополнительные проблемы: необходимо корректировать график тренировок, логистику. К такой ситуации готов не каждый клуб», — гласит заявление.

Также в обеих организациях уверены, что необходимости досрочно завершать сезон нет.

«Речи о том, чтобы останавливать сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все поединки сезона. РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению Регламента о возобновлении. Чёткое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат», — сообщается в совместном заявлении организаций.

Коронавирус был выявлен у игроков «Ростова», клуб сел на карантин перед матчем 23-го тура РПЛ с «Сочи». Сочинцы отказали соперникам в переносе встречи и впоследствии победили оппонента, у которого на поле вышли футболисты 2003 года рождения. В положении «Ростова» оказалось «Динамо» перед матчем с «Краснодаром», но «быки» пошли навстречу московскому клубу, согласившись провести игру в июле.

Ранее сообщалось, что «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи».