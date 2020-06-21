СМИ: «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи»

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Руководство «Ростова» попробует добиться переигровки гостевой встречи 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:10).
СМИ: «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи»
  • © fc-rostov.ru

Об этом сообщает Sport24. Из-за вспышки коронавируса среди игроков команда была отправлена на двухнедельный карантин. Ростовчане хотели перенести матч, но в «Сочи» ответили отказом. В итоге на матч вышли игроки из молодёжного состава «Ростова» и академии.

В то же время в аналогичной ситуации оказалось «Динамо» перед игрой с «Краснодаром», и матч был перенесён по согласованию сторон. В «Ростове» считают это несправедливым и хотят добиться переигровки. 

Ранее Мостовой предположил, как переносы матчей в РПЛ могут повлиять на борьбу за попадание в еврокубки.

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