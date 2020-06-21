Мостовой предположил, как переносы матчей в РПЛ могут повлиять на борьбу за попадание в еврокубки

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, как переносы матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут повлиять на борьбу за попадание в еврокубки.
Мостовой предположил, как переносы матчей в РПЛ могут повлиять на борьбу за попадание в еврокубки
  • РИА Новости

«Динамо» не поехало на матч с «Краснодаром», а следующая игра через три дня, и никто не знает, какая ситуация тогда будет. Шансы на еврокубки повысятся у тех, кто играет. Это «Локомотив», «Спартак», другие команды», — сказал Мостовой в интервью RT.

Он также поделился мнением, стоит ли в России действовать так же, как в Германии и Англии, где на карантин закрывают не всю команду, а только игроков с положительными тестами.

«Раньше я думал: зачем закрывать всю команду, когда двое-трое на лечении, а другие играют? Но подхватить вирус можно тогда, когда шли тренировки. Он же может не сразу проявиться, а через десять дней. Риск всё равно существует», — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой выразил мнение, что «Краснодар» правильно поступил, пойдя навстречу «Динамо» в ситуации с переносом игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить