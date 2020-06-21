Мостовой считает, что «Краснодар» правильно поступил, пойдя навстречу «Динамо»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал перенос матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля, сравнив его с ситуацией вокруг игры «Ростова» и «Сочи» (1:10).
Мостовой считает, что «Краснодар» правильно поступил, пойдя навстречу «Динамо»
  • РИА Новости

«Когда стало известно о проблемах с «Ростовом», трудно было найти какое-то общее мнение, потому что у всех свои права и особенности. Чемпионат сейчас проходит в сжатые сроки. Я не был за то, чтобы выпускать ребят и забивать им 15 мячей. На это неприятно было смотреть. Прошло несколько дней, и уже другая команда попадает в похожую ситуацию. «Краснодар» пошёл навстречу и, я считаю, правильно сделал. Но впереди будут ещё матчи, кем будет играть «Ростов»? Если это возможно, то матчи надо переносить, а если нет, то не добивать юных игроков», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин записал видеообращение после решения РФС перенести матч «Краснодара» с «Динамо».

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