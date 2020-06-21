Карпин записал видеообращение после решения РФС перенести матч «Краснодара» с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал видеообращение после объявления решения Российского футбольного союза (РФС) о переносе матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля.

«Добрый день, если его можно назвать добрым. Не буду пока сейчас про наши футбольные власти и вот это всё, что происходит сейчас. У меня другой вопрос: а где сейчас все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали, что «Ростов» совершает преступление против российского футбола? Куда они все делись? Чего они сейчас-то молчат?» — сказал Карпин на видео в Instagram.

До этого «Динамо» подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. После этого и встал вопрос о переносе игры.

Ранее в подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» был запланирован на 21 июня и должен был начаться в 20:00 мск.

Ранее тренер Ринат Билялетдинов заявил, что «Ростов» останется без еврокубков, если ещё пару раз сыграет юношами.