Билялетдинов: «Ростов» останется без еврокубков, если ещё пару раз сыграет юношами

Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Ростов» рискует не попасть в еврокубки, если клубу ещё несколько раз придётся выпускать на поле игроков академии вместо основного состава.

«Если «Ростов» ещё пару раз так юношами сыграет, то его обгонят и он останется без еврокубков. Им надо думать об этом. «Динамо» пока сохраняет шансы, одну игру в запасе имеет. Бело-голубые ещё остаются вполне реальными кандидатами на еврокубки», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов высказался о решении Российского футбольного союза перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля.