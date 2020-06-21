Билялетдинов: «Ростов» останется без еврокубков, если ещё пару раз сыграет юношами

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Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Ростов» рискует не попасть в еврокубки, если клубу ещё несколько раз придётся выпускать на поле игроков академии вместо основного состава.
Билялетдинов: «Ростов» останется без еврокубков, если ещё пару раз сыграет юношами
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«Если «Ростов» ещё пару раз так юношами сыграет, то его обгонят и он останется без еврокубков. Им надо думать об этом. «Динамо» пока сохраняет шансы, одну игру в запасе имеет. Бело-голубые ещё остаются вполне реальными кандидатами на еврокубки», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов высказался о решении Российского футбольного союза перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля.

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