Билялетдинов о переносе матча «Краснодар» — «Динамо»: есть какая-то непоследовательность

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля.

«Возникает вопрос, почему на резервный день нельзя было перенести матч «Ростова» и «Сочи»? Хочется знать на него ответ. Эту игру тоже можно было бы перенести. Здесь есть какая-то непоследовательность. Но, наверное, нужно исходить из согласия или несогласия клубов. Их позиция в этом важнейшая. Либо надо ставить жёсткие рамки в регламенте, но всего предусмотреть не так-то просто. На мой взгляд, должно быть прописано, а клубы должны выполнять предписания», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Ранее в РФС объяснили перенос матча между «Краснодаром» и «Динамо».