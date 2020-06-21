Билялетдинов о переносе матча «Краснодар» — «Динамо»: есть какая-то непоследовательность

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Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля.
Билялетдинов о переносе матча «Краснодар» — «Динамо»: есть какая-то непоследовательность
  • РИА Новости

«Возникает вопрос, почему на резервный день нельзя было перенести матч «Ростова» и «Сочи»? Хочется знать на него ответ. Эту игру тоже можно было бы перенести. Здесь есть какая-то непоследовательность. Но, наверное, нужно исходить из согласия или несогласия клубов. Их позиция в этом важнейшая. Либо надо ставить жёсткие рамки в регламенте, но всего предусмотреть не так-то просто. На мой взгляд, должно быть прописано, а клубы должны выполнять предписания», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Ранее в РФС объяснили перенос матча между «Краснодаром» и «Динамо».

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