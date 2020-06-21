В РФС объяснили перенос матча между «Краснодаром» и «Динамо»

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В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили решение о переносе матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» на 19 июля.
В РФС объяснили перенос матча между «Краснодаром» и «Динамо»
  • РИА Новости

«Бюро принимало решения на основании обращения РПЛ. Для соблюдения принципа равенства участников соревнования и на основании обращения проводящей организации (РПЛ) РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона-2019/20 и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча», — говорится в официальном заявлении РФС.

До этого «Динамо» подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» был запланирован на 21 июня и должен был начаться в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что полуфиналы Кубка России по футболу могут пройти после завершения сезона в РПЛ.

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