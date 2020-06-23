Тройные стандарты: почему «Уфа» вышла на матч с «Тамбовом», несмотря на подозрения на коронавирус в команде

У одного из футболистов «Уфы» проявились симптомы коронавируса в преддверии домашнего матча 23-го тура чемпионата России с «Тамбовом». Об этом сообщил генеральный директор хозяев Шамиль Газизов. Впоследствии в СМИ появилась информация, что руководство РПЛ и РФС было осведомлено о возможном наличии инфекции у одного из спортсменов, но допустило проведение встречи. В свете сложившихся ранее ситуаций с «Ростовом» и «Динамо» действия чиновников вызывают у представителей футбольного сообщества всё больше вопросов.

В «Уфе» прокомментировали появившиеся несколько дней назад слухи, что в клубе была обнаружена коронавирусная инфекция. Генеральный директор башкортостанцев Шамиль Газизов сообщил, что действительно есть подозрения о заражении одного из игроков.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча», — говорится в сообщении Газизова.

По словам генерального директора «Уфы», затем были проведены дополнительные тесты, результаты которых «могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования». При этом Газизов отметил, что все остальные сотрудники и члены команды не инфицированы.

«Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», — заключил гендиректор.

В заключительный день 23-го тура одной из самых обсуждаемых тем стал перенос встречи между «Краснодаром» и «Динамо», поэтому ситуация в «Уфе» отошла на второй план. Тем не менее за сутки до матча с «Тамбовом» в СМИ появились слухи, что форвард команды Андрес Вомбергар сдал положительный тест на COVID-19. Поначалу эту информацию не комментировали, но вечером 20 июня председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов в довольно жёсткой форме заявил, что заболевших в коллективе нет.

Впрочем, подозрения усилились после того, как Вомбергар не попал в заявку «Уфы» на игру. При этом о травме игрока также не объявляли. Однако Российская премьер-лига (РПЛ) никак не отреагировала на подозрения со стороны журналистов и санкционировала проведение матча.

Заявление Газизова ожидаемо вызвало огромный резонанс в российском футбольном сообществе. В клубе знали о неоднозначном тесте на коронавирус у одного из спортсменов, что подтверждают слова генерального директора, но не стали афишировать информацию. Ведь в таком случае у команды появлялся риск разделить судьбу «Ростова» и оказаться в изоляции, а на матч с «Тамбовом» пришлось бы выставлять молодёжный состав. Подопечные Вадима Евсеева хоть и имели солидный запас очков, чтобы не стать аутсайдерами, но осложнять своё положение вряд ли хотели.

«А что думают по данному поводу руководство Башкортостана и федеральные органы власти? Или клубу из Уфы законы не писаны?» — написал известный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале.

Судя по заявлению Газизова, на момент матча подтверждённой информации о том, что один из футболистов «Уфы» заражён, не было. Таким образом, команда технически не нарушала регламент и имела право выпускать других игроков на поле. Впрочем, в таком случае встаёт вопрос этики, поскольку в клубе знали о возможном заражении, но решили не афишировать эту информацию и провести матч, таким образом поставив под угрозу здоровье других участников турнира — представителей «Тамбова», судейскую бригаду и обслуживающий персонал. Ведь потенциально заражённый спортсмен контактировал с другими членами команды. Конечно, все они также сдали тесты и получили отрицательные результаты, однако исследования не дают 100% гарантии отсутствия инфекции.

Накануне в СМИ появилась новая информация по данному делу. По сведениям «Рейтинга букмекеров», в составе «Уфы» положительный тест на COVID-19 сдал не только Вомбергар, но и хавбек Игорь Безденежных. При этом РФС и РПЛ якобы были в курсе такого положения дел, но никак не воспрепятствовали выходу спортсменов на поле. На данный момент опровержения со стороны организаций не последовало.

Если в «Уфе» действительно есть случаи заражения и футбольные власти о них знали, но никак не воспрепятствовали проведению игры с «Тамбовом», то в российском футболе может разгореться один из самых крупных скандалов за последнее время. РПЛ уже получила солидную порцию критики за решение допустить встречу между профессионалами из «Сочи» и воспитанниками академии «Ростова». Тот матч многие назвали одной из самых позорных страниц в истории первенства страны. Но сейчас уровень недовольства может быть значительно выше.

Если история вокруг «Уфы» найдёт подтверждение, это будет означать, что в руководстве действуют не двойные, а тройные стандарты. «Ростов», «Динамо» и «Уфа» оказались в схожих ситуациях, однако во всех трёх случаях события развивались по совершенно разным сценариям: одна из команд буквально подарила оппоненту важнейшие три очка, которые вполне могут стать решающими в борьбе за путёвку в еврокубки, другая добилась переноса матча, а третья предположительно пренебрегла безопасностью участников встречи и вышла на поле.

Это может свидетельствовать об отсутствии последовательности в решениях главных лиц РФС и РПЛ и отсутствии согласованности в их действиях. В случае с «Ростовом» и «Динамо» даже не обсуждалась возможность частичного карантина команд, который позволил бы им принять участие в матчах пусть и усечённым, но основным составом. Глупо предполагать, что Валерий Карпин предпочёл бы выставить на поле выпускников академии, а не профессионалов, пусть и без ряда лидеров. В таком случае, шансов на положительный результат в противостоянии с «Сочи» было бы гораздо больше.

Это же касается и «Динамо», лишившегося всего троих футболистов. Безусловно, отсутствие Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н’Жи наложило бы отпечаток на выступление бело-голубых, но вряд ли неминуемо привело бы к поражению. Да, в контексте переноса игры можно смело говорить, что лучше располагать полной обоймой, но ведь «Краснодар» мог и не повести себя так благородно. В таком случае москвичи могли последовать примеру ростовчан и потерпеть унизительное поражение.