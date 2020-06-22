Футболист «Уфы» Карп прокомментировал информацию о коронавирусе в команде

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал информацию, согласно которой нападающий команды Андрес Вомбергар заболел коронавирусом.

«Не знаю. No comments. Я не знаю, не могу говорить, я не доктор. Нам сказали, что мы будем играть, психологического удара, паники не было», — приводит слова Карпа Rusfootball.

Он отметил, что в целом в РПЛ нужно поступать так же, как в немецкой Бундеслиге.

«Если у кого-то подозревается коронавирус, он должен сидеть на карантине. Остальные должны играть. И так сколько не играли», — добавил молдавский хавбек.

20 июня, накануне матча с «Тамбовом», в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы» (Вомбергар), однако позднее в клубе опровергли эти данные.

Ранее сообщалось, что «Уфа» вырвала победу у «Тамбова» в 23-м туре РПЛ.