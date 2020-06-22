Футболист «Уфы» Карп прокомментировал информацию о коронавирусе в команде

Короткая ссылка
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал информацию, согласно которой нападающий команды Андрес Вомбергар заболел коронавирусом.
Футболист «Уфы» Карп прокомментировал информацию о коронавирусе в команде
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Не знаю. No comments. Я не знаю, не могу говорить, я не доктор. Нам сказали, что мы будем играть, психологического удара, паники не было», — приводит слова Карпа Rusfootball.

Он отметил, что в целом в РПЛ нужно поступать так же, как в немецкой Бундеслиге.

«Если у кого-то подозревается коронавирус, он должен сидеть на карантине. Остальные должны играть. И так сколько не играли», — добавил молдавский хавбек.

20 июня, накануне матча с «Тамбовом», в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы» (Вомбергар), однако позднее в клубе опровергли эти данные.

Ранее сообщалось, что «Уфа» вырвала победу у «Тамбова» в 23-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить