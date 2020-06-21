«Уфа» вырвала победу у «Тамбова» в 23-м туре РПЛ

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«Уфа» на своём поле обыграла «Тамбов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уфа» вырвала победу у «Тамбова» в 23-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте в составе хозяев отличился Даниил Фомин, реализовав пенальти. На 77-й минуте Михаил Костюков восстановил равенство в игре. В компенсированное время победу коллективу из Башкортостана принёс Николай Гиоргобиани. 

При этом гости с 36-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гурама Тетрашвили.

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на восьмое место в чемпионате. «Тамбов» с 25 очками находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Уфа» не включила в заявку на матч с «Тамбовом» футболиста, у которого подозревают коронавирус.

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