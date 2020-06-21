«Уфа» подтвердила готовность к проведению матча с «Тамбовом»

Пресс-служба футбольного клуба «Уфа» подтвердила готовность к проведению матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

«Матч состоится. Все игроки у нас здоровы» — приводит слова представителя пресс-службы клуба из Башкортостана ТАСС.

Матч должен состояться 21 июня в Уфе в 15:00 мск. 20 июня в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы». Тем не менее впоследствии в клубе опровергли это.

До этого у шести игроков «Ростова» была обнаружена COVID-19, из-за чего команда отправилась на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее в «Тамбове» заявили, что матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки.