«Уфа» подтвердила готовность к проведению матча с «Тамбовом»
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«Матч состоится. Все игроки у нас здоровы» — приводит слова представителя пресс-службы клуба из Башкортостана ТАСС.
Матч должен состояться 21 июня в Уфе в 15:00 мск. 20 июня в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы». Тем не менее впоследствии в клубе опровергли это.
До этого у шести игроков «Ростова» была обнаружена COVID-19, из-за чего команда отправилась на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.
Ранее в «Тамбове» заявили, что матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки.