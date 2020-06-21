В «Тамбове» заявили, что матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки

Короткая ссылка
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» заявил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» состоится в намеченные сроки.
В «Тамбове» заявили, что матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки
  • @pfctambov
  • Instagram

«Игра сегодня состоится, всё хорошо. Честно говоря, хочу от этих слухов оберечь и себя, и команду. Нам нужно готовиться к игре, думать только о футболе. Есть Роспотребнадзор, есть все инстанции, никто шутить не будет, если мы играем, значит, всё сделано правильно. Нам нужно настроиться и взять свои очки, сыграть в хороший футбол», — цитирует Худякова РИА Новости.

Матч должен состояться 21 июня в Уфе в 15:00 мск. 20 июня в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы». 

До этого у шести игроков «Ростова» была обнаружена COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов опроверг слухи о коронавирусе в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить