В «Тамбове» заявили, что матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» заявил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» состоится в намеченные сроки.

«Игра сегодня состоится, всё хорошо. Честно говоря, хочу от этих слухов оберечь и себя, и команду. Нам нужно готовиться к игре, думать только о футболе. Есть Роспотребнадзор, есть все инстанции, никто шутить не будет, если мы играем, значит, всё сделано правильно. Нам нужно настроиться и взять свои очки, сыграть в хороший футбол», — цитирует Худякова РИА Новости.

Матч должен состояться 21 июня в Уфе в 15:00 мск. 20 июня в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы».

До этого у шести игроков «Ростова» была обнаружена COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов опроверг слухи о коронавирусе в команде.