СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

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В футбольном клубе «Уфа» обнаружен коронавирус у одного из игроков команды.
СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, тест одного из футболистов показал положительный результат.

21 июня «Уфа» должна провести матч с «Тамбовом» в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги.

До этого у шести игроков «Ростова» был обнаружен COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи».

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