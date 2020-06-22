Источник: РФС и РПЛ разрешили «Уфе» провести матч 23-го тура, несмотря на COVID-19 в команде

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Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) разрешили провести матч 23-го тура чемпионата страны между «Уфой» и «Тамбовом», несмотря на коронавирус у игроков клуба из Башкортостана — Андреса Вомбергара и Игоря Безденежных.
Источник: РФС и РПЛ разрешили «Уфе» провести матч 23-го тура, несмотря на COVID-19 в команде

Как сообщает «РБ-Спорт», «Уфа» оповестила о заболевании футболистов соперника, РПЛ и РФС и получила от них согласие на проведение игры.

Вомбергар и Безденежных отправились на карантин, но остальная часть команды не была изолирована, хотя игроки контактировали на тренировках.

Также COVID-19 была обнаружена у воспитанника академии «Уфы», который должен был стать бол-боем на матче с «Тамбовом». Юный спортсмен тоже был помещён на карантин.

20 июня, накануне матча с «Тамбовом», в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако позднее в клубе опровергли эти данные.

«Уфа» обыграла «Тамбов» со счётом 2:1.

Ранее футболист «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал информацию о коронавирусе в команде.

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