Источник: РФС и РПЛ разрешили «Уфе» провести матч 23-го тура, несмотря на COVID-19 в команде
Как сообщает «РБ-Спорт», «Уфа» оповестила о заболевании футболистов соперника, РПЛ и РФС и получила от них согласие на проведение игры.
Вомбергар и Безденежных отправились на карантин, но остальная часть команды не была изолирована, хотя игроки контактировали на тренировках.
Также COVID-19 была обнаружена у воспитанника академии «Уфы», который должен был стать бол-боем на матче с «Тамбовом». Юный спортсмен тоже был помещён на карантин.
20 июня, накануне матча с «Тамбовом», в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако позднее в клубе опровергли эти данные.
«Уфа» обыграла «Тамбов» со счётом 2:1.
Ранее футболист «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал информацию о коронавирусе в команде.