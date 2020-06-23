Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».

По его словам, были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами, а от регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению игры с «Тамбовом».

«Выполнены ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции», — добавил Газизов.

20 июня, накануне матча с «Тамбовом», в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако позднее в клубе опровергли эти данные.

«Уфа» обыграла «Тамбов» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ разрешили «Уфе» провести матч 23-го тура, несмотря на COVID-19 в команде.