Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».

По его словам, были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами, а от регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению игры с «Тамбовом».

«Выполнены ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции», — добавил Газизов.

20 июня, накануне матча с «Тамбовом», в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако позднее в клубе опровергли эти данные.

«Уфа» обыграла «Тамбов» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ разрешили «Уфе» провести матч 23-го тура, несмотря на COVID-19 в команде.

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