«Решили пойти навстречу»: «Краснодар» согласился перенести матч 23-го тура из-за вспышки коронавируса в «Динамо»

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо» перенесён на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московской команде. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ. Как рассказали в столичном клубе, Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски и Клинтон Н’Жи сдали положительный тест на COVID-19. Трое заражённых футболистов были отправлены на карантин, а оставшаяся часть коллектива — изолирована на базе, что лишило их возможности принять участие в игре. При этом в «Динамо» выразили признательность владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому за согласие пойти навстречу в данной ситуации.

Дату проведения матча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Динамо» изменили из-за ситуации в столичном коллективе. Об этом сообщили в пресс-службе «быков». Изначально встреча должна была состояться 21 июня в 20:00, но из-за вспышки коронавируса московская команда оказалась изолирована на базе и лишилась возможности выпустить на поле основной состав. Хозяева пошли навстречу и согласились перенести игру на более поздний срок.

«Уважаемые болельщики! Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным. «Динамо» вышло на нас с просьбой о переносе матча. Мы приняли решение пойти им навстречу. Время и дата игры будут объявлены дополнительно», — заявили в пресс-службе «Краснодара».

Впоследствии с официальными заявлениями выступили РФС и РПЛ. Они подтвердили информацию о переносе игры между «Краснодаром» и «Ростовом» и сообщили, что она состоится 19 июля.

«20 июня «Динамо» сообщило в РПЛ о выявлении случаев заболевания коронавирусом и уведомило, что по предписанию Роспотребнадзора команда изолируется на карантин. Московский клуб обратился в лигу с просьбой о переносе игры с «Краснодаром». После письменного согласия со стороны краснодарского клуба лига обратилась в Российский футбольный союз с просьбой рассмотреть обращения клубов... 21 июня Бюро Исполкома РФС утвердило внесение изменений в календарь, определив 19 июля новой датой проведения матча», — говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.

Об инфекции коронавируса в стане «Динамо» стало известно накануне. Изначально сообщалось, что положительный тест на COVID-19 сдал Клинтон Н’Жи, но впоследствии стало известно, что заразился и Шарль Каборе. Эту информацию подтвердил агент хавбека Дмитрий Селюк.

«У Каборе положительный тест на коронавирус, но ещё будут проверочные. Но на этот момент, как я уже сказал, он положительный. Как я понимаю, не только у него, но и у Клинтона Н'Жи. Но уверен и в курсе только относительно Шарля. Сейчас он пройдёт все проверки, процедуры, и будет видно», — цитирует Селюка «Чемпионат».

Впоследствии поступила информация, что число заболевших может оказаться в два раза больше. СМИ сообщали о ещё двух атлетах с подозрением на COVID-19 — польском хавбеке Себастьяне Шиманьски и российском нападающем Николае Комличенко. Но позднее информация по бывшему игроку «Млады-Болеслав» не подтвердилась.

«Можем подтвердить положительный тест на коронавирус у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин. Остальная команда в полном составе находится на базе в закрытом режиме. Хочется выразить признательность Сергею Галицкому за то, что он согласился перенести встречу на 19 июля», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Стоит напомнить, что случай с «Динамо» стал не первым в РПЛ за последние дни. 18 июня в схожей ситуации оказался «Ростов», у шести спортсменов которого был выявлен коронавирус. Команда также была вынуждена изолироваться на базе и не смогла выступить в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи». Руководство «барсов» не пошло навстречу визави и отказалось перенести встречу. В результате жёлто-синие были вынуждены выпустить на поле выпускников академии возрастом от 16 до 19 лет, которые потерпели разгромное поражение от профессионалов со счётом 1:10.

Примечательно, что в преддверии заключительного дня 23-го тура существовала опасность, что ещё одна встреча может оказаться под угрозой. Накануне в СМИ появилась информация, что у одного из футболистов «Уфы» был выявлен коронавирус. Имя не раскрывалось, однако, по сведениям источников, им оказался форвард Андрес Вомбергар.

Правда, в «Уфе» подобные слухи не подтвердили и заверили, что все члены коллектива здоровы и готовы выйти на поле в матче с «Тамбовом». Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзаглов назвал информацию недостоверной и предположил, что это происки недоброжелателей.

«Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками. Уверенно и твёрдо всем говорю, что этого не будет. Поскольку футболисты «Уфы» в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее», — заявил накануне Мурзагулов.

Тем не менее в преддверии матча между «Уфой» и «Тамбовом» подозрения о положительном тесте Вомбергара не были опровергнуты. Форвард неожиданно оказался вне заявки коллектива на игру, хотя клуб не сообщал о наличии у него различного рода травм.