СМИ: Весь состав «Динамо» помещён на карантин перед матчем с «Краснодаром»
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Об этом сообщает «Чемпионат».
До этого агент Дмитрий Селюк заявил, что положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.
Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня 2020 года. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ожидает решения по поводу переноса матча с «Краснодаром».