Источник: «Динамо» ожидает решения по поводу переноса матча с «Краснодаром»

Московский футбольный клуб «Динамо» находится в ожидании решения Российского футбольного союза (РФС) или Российской премьер-лиги (РПЛ) по поводу переноса матча 23-го тура чемпионата страны с «Краснодаром».

Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что футболисты бело-голубых сдали положительные тесты на COVID-19 19 июня. Поэтому возможные переносы встреч не грозят игравшему товарищеский матч с «Динамо» московскому «Спартаку», а также тульскому «Арсеналу», который играл недавно в 23-м туре с красно-белыми.

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня 2020 года. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Динамо».