Источник: «Динамо» ожидает решения по поводу переноса матча с «Краснодаром»
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Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.
При этом он отметил, что футболисты бело-голубых сдали положительные тесты на COVID-19 19 июня. Поэтому возможные переносы встреч не грозят игравшему товарищеский матч с «Динамо» московскому «Спартаку», а также тульскому «Арсеналу», который играл недавно в 23-м туре с красно-белыми.
Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня 2020 года. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Динамо».