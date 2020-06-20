Семак прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Динамо»
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«Что делать? Для меня самый важный момент — чётко прописать, что значит «контактные лица». По моим представлениям, если кто-то заболел, то его изолируют, он не играет, а все остальные с отрицательными тестами выходят на поле. Как это делают в других странах», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
По словам главного тренера «Зенита», он не понимает, почему в Российской премьер-лиги следуют протоколам безопасности, которые отличаются от тех, что приняты в других европейских футбольных чемпионатах.
Он также выразил мнение, что это может стоить РПЛ многих матчей.
Ранее сообщалось, что с футбольным клубом «Краснодар» не выходили на связь по вопросу о возможной вспышке коронавируса в стане московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура РПЛ.