СМИ: «Краснодар» не получал официальных обращений по поводу ситуации с коронавирусом в «Динамо»

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С футбольным клубом «Краснодар» не выходили на связь по вопросу о возможной вспышке коронавируса в стане московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ: «Краснодар» не получал официальных обращений по поводу ситуации с коронавирусом в «Динамо»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По информации Metaratings, с «Краснодаром» никто не контактировал по ситуации с коронавирусом в «Динамо». Отмечается, что с представителями «быков» не связывались ни будущие соперники по матчу 23-го тура чемпионата России по футболу, ни руководители Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза (РФС).

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» запланирован на 21 июня 2020 года. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на случаи заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

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