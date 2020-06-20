Губерниев предложил досрочно завершить сезон в РПЛ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на случаи заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Губерниев предложил досрочно завершить сезон в РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Ребята, может закончим пока с футболом? Побережём жизни и здоровье людей?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также прокомментировал информацию о ситуации с заболеванием COVID-19 у игроков «Динамо».

«Никто не в курсе, может, хоккеисты динамовские могут с «Краснодаром» сыграть? Или гребцы? А может, фехтовальщики? Или мастера рукопашного боя? «Динамо» многое может, это я как почётный динамовец говорю!» — высказался Губерниев.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус и на данный момент ведутся переговоры с «Краснодаром» о переносе матча 23-го тура чемпионата России по футболу.

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