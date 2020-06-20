СМИ: Четыре футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

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У четверых футболистов московского «Динамо» диагностирован коронавирус.
СМИ: Четыре футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации портала, в «Динамо» подозрение на коронавирус у четырёх футболистов. Помимо Клинтона Н'Жи и Шарля Каборе, положительные тесты сдали форвард Николай Комличенко и полузащитник Себастьян Шиманьски.

При этом отмечается, что «Динамо» ведёт переговоры с «Краснодаром» о переносе матча 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Ранее агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Каборе, подтвердил обнаружение коронавирусной инфекции у своего клиента и его одноклубника, форварда Н'Жи.

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