Агент Селюк подтвердил наличие коронавируса у футболистов «Динамо» Каборе и Н’Жи

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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил обнаружение коронавирусной инфекции у своего клиента и его одноклубника, форварда Клинтона Н'Жи.
Агент Селюк подтвердил наличие коронавируса у футболистов «Динамо» Каборе и Н’Жи
  • ©fcdynamo.ru

«К сожалению, у Каборе положительный тест. Я всё же глубоко надеюсь, что, возможно, это, как и у Ивелина Попова из «Ростова», может быть ошибочно. Но пока, к сожалению, тест дал положительный результат», — цитирует Селюка Sport24.

При этом он подчеркнул, что Каборе вместе с семьёй находился на самоизоляции у себя дома.

«Думаю, что, скорее всего, он поймал вирус, так как каждый раз подвозил на тренировку Клинтона Н'Жи, у которого тоже выявлен коронавирус», — добавил Селюк.

21 июня у «Динамо» запланирован матч 23-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром». 

До этого у шести игроков «Ростова» был обнаружен COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее сообщалось, что у Н'Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром».

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