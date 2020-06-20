СМИ: У футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром»

В московском футбольном клубе «Динамо» зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард команды Клинтон Н'Жи сдал положительный тест на COVID-19 и будет помещён на двухнедельный карантин. Таким образом, он не сыграет в матче 23-го тура с «Краснодаром», который должен состояться 21 июня.

При этом неизвестно, будет ли помещена на карантин остальная команда.

В мае в «Динамо» уже переболел коронавирусом защитник команды Роман Евгеньев.

До этого у шести игроков «Ростова» был обнаружен COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее в «Уфе» отреагировали на слухи о заболевании футболиста команды коронавирусом.