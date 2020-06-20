В «Уфе» отреагировали на слухи о заболевании футболиста команды коронавирусом

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус у одного из игроков команды.

«Вчера мы сдавали тест. Если бы было что-то, нам бы сообщили. Сегодня готовились к игре в штатном режиме», — цитирует Тыртышного Sport24.

21 июня «Уфа» должна провести матч с «Тамбовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

До этого у шести игроков «Ростова» был обнаружен COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее сообщалось, что футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус.