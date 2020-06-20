«О них узнала вся страна»: в России восхищаются молодыми футболистами «Ростова», несмотря на поражение 1:10

После гола на 52-й секунде «Ростову» можно было засчитывать победу над «Сочи» в выездном матче 23-го тура РПЛ. Об этом заявил экс-полузащитник Владимир Быстров. Он предположил, что наставник хозяев Владимир Федотов опасался соперника, поэтому выпустил на поле пять защитников. Тренер Сергей Бахахнин отметил, что исход встречи был очевиден, однако ростовчане сделали всё, что было в их силах. Многие эксперты также поддержали вратаря Дениса Попова, поставившего рекорд по количеству сейвов и отразившему пенальти.

Футболисты «Ростова», средний возраст которых составил 17,2 года, вернулись домой после разгромного поражения со счётом 1:10 от «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако местные болельщики встретили их как настоящих героев, не испугавшихся соперника и сумевших навязать ему борьбу.

Несмотря на поздний час, фанаты собрались около стадиона «Олимп-2», куда приехал клубный автобус. Они скандировали кричалки и устроили красочное фаер-шоу.

О том, что подопечные Заурбека Тадеева вернулись с выездного матча настоящими знаменитостями, говорит и ещё одна примечательная история. Известный сервис заказа такси предоставил всем игрокам бесплатные поездки, а вратарю Денису Попову — безлимитное пожизненное обслуживание. Кроме того, один из водителей намерен нанести на свой автомобиль его портрет.

Такое внимание к 17-летнему голкиперу неслучайно. Он совершил 15 сейвов, что стало новым рекордом РПЛ, а также отразил пенальти нападающего «Сочи» Антона Заболотного. Отец голкипера Владимир Попов высоко оценил действия ростовчан и подчеркнул, что в случае переноса матча его сын мог бы остаться без звёздного часа.

«Многие начнут сравнивать Дениса с Игорем Акинфеевым, который тоже дебютировал с отражённого пенальти? Хороший ориентир. Игорь — легенда. Одна игра за сборную чего стоит. У Дениса нет потолка. Он хочет добиться максимально возможного: чем выше, тем лучше. Для меня вся команда, которая играла с «Сочи», — герои. Пацаны — красавцы. Ну а сын — вообще молодчик!», — цитирует Попова-старшего «Чемпионат».

При этом 10 пропущенных голов могли бы стать серьёзным ударом для молодого вратаря. Его поддержали коллеги по амплуа, некоторые из которых предположили, что Попова ожидает большое будущее. Так, Александр Беленов призвал его не расстраиваться.

«Ты хорошо играл. Всё лучшее впереди, но предстоит много работать! Удачи и без травм!», — написал Беленов.

А Антон Шунин вспомнил свой первый матч в чемпионате России и посоветовал Попову научиться справляться с ошибками.

«Помню, перед дебютом в РПЛ плохо спал несколько ночей, переживал. Шаг в большой футбол — это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии «Ростова», конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома — было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть. Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти, это было круто! Денис Попов — молодец, были моменты, когда выручал», — написал Шунин в Instagram.

Кроме того, Попова поддержали старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков и экс-вратарь Вячеслав Малафеев.

Несмотря на то, что «Сочи» изначально считался бесспорным фаворитом матча, после его завершения многие эксперты отдали должное подопечным Тадеева. Особенно их воодушевил гол Романа Романова на 52-й секунде первого тайма. Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров предположил, что наставник хозяев Владимир Федотов опасался соперника, поэтому выпустил на поле пять защитников.

«После гола Романова отдал бы «Ростову» победу и засчитал бы им три очка в таблицу. Такие матчи играются на клубных базах между основой и дублем. И обычно матчи заканчиваются со счётом 8:0, 9:0. Шансов на победу у «Ростова» не было никаких», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Тренер Сергей Балахнин назвал исход матча очевидным, однако подчеркнул, что футболисты «Ростова» показали всё, на что способны.

«Такие матчи трудно комментировать — команды друг другу не соответствовали. Ребята за «Ростов» играли молодые, им было тяжело, не смогли проявить себя так, как им хотелось, так что кроме желания «Сочи» они ничего не могли противопоставить», — заявил Балахнин ТАСС.

Интересно, что в стороне от резонансного матча не остались и игроки других команд. Полузащитник «Логомотива» Гжегож Крыховяк отметил, что «футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение».

Напомним, что на атмосфера вокруг этого матча начала накаляться ещё за несколько дней до стартового свистка. У шестерых футболистов основного состава «Ростова» был обнаружен коронавирус, поэтому вся команда была вынуждена отправиться на карантин. В свою очередь, в «Сочи» не согласились на перенос встречи, поэтому во избежание технического поражения было принято решение выставить против него игроков 2001—2004 годов рождения.

Масла в огонь подлили и сами сочинцы, опубликовав мем о том, что им предстоит играть со школьниками. Впоследствии пресс-аташе команды Александр Груднев принёс извинения перед соперником.

«Мне хотелось бы извиниться от лица «Сочи», потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину, и не только перед «Ростовом», но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как все обернётся, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми», — заявил Груднев.

После же игры на подопечных Федотова вновь обрушился шквал критики за то, что они так разделались с заведомо слабым оппонентом. Однако некоторые эксперты встали на защиту сочинцев. В частности, бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин предположил, что футболисты и сами осознавали, в каком положении находятся ростовчане.

«Мне что понравилось у «Сочи», особенно это касается Александра Кокорина (автора хет-трика. — RT): такое впечатление, что он тоже не хотел играть, понимая всю ситуацию. Игроки «Сочи» не хотели добить, не издевались, не передергивали — просто играли. Они особо и не включались. Если вы посмотрите три гола в начале второго тайма, там отскакивали мячи, когда не забить было сложнее, чем забить», — пояснил Аршавин.

Схожей позиции придерживается и известный комментатор Константин Генич.

«Вообще не понимаю претензий к «Сочи». Вышли играть — играйте. Проиграли в девять мячей — ничего страшного. О них вся Россия узнала, поддерживала. Они вышли на матч Премьер-лиги, какое уж тут сочувствие? Перелистнули страницу и пошли дальше», — написал Генич.

В то же время были и те, кто посчитал проведение матча нецелесообразным. Они сетовали на качество футбола и на неравное положение соперников.

«Сочи» нужно было остановиться и катать мяч. Или просто выпустить таких же ребят. Матч — просто безобразие, мне было противно и неприятно его смотреть... А что дальше будет у «Ростова»? Опять детей выпускать? Опять этот вопрос встанет. Для них, конечно, это большой опыт. Многие из них потом нигде не заиграют. Кто-то теперь будет злее, кто-то, может, плакать», — предположил экс-полузащитник Александр Мостовой.