Быстров: после гола Романова отдал бы «Ростову» победу и засчитал им три очка

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов», в котором хозяева одержали победу со счётом 10:1.
Быстров: после гола Романова отдал бы «Ростову» победу и засчитал им три очка
  • РИА Новости

«То, что мы увидели в этом матче, нельзя назвать футболом. Это безобразие. Конечно, ребята из «Ростова» молодцы. Отдали даже больше, чем могли отдать в этой ситуации. «Сочи» мог и три пропустить. Было бы честно выйти с форой 0:6, тогда у пацанов были бы шансы. Те, кто допустил проведение этого матча, — люди недалёкого ума. После гола Романова я отдал бы «Ростову» победу и засчитал им три очка в таблицу», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

«Ростов» был вынужден выпустить на матч молодёжный состав по причине заражения шести игроков основы коронавирусом, из-за чего вся команда была отправлена на карантин. 

Ранее «Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение со счётом 1:10.

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